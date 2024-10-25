أول تعليق من كولر بعد الفوز بكأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:40 صباحاً - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأحمر استحق الفوز بلقب ‏السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6 في نهائي البطولة الذي أقيم مساء أمس الخميس على استاد محمد بن زايد بالإمارات.‏

وقال كولر: "أظهرنا معدننا الحقيقي في نهائي بطولة السوبر المصري أمام الزمالك. لاحت لنا ‏العديد من الفرص ولم يحالفنا التوفيق خلال المباراة لتسجيل الأهداف، ولكن في النهاية نجحنا في الفوز ‏بركلات الترجيح".‏

وأضاف المدير الفني: "الأهلي يستحق الفوز وبالطبع سعداء باللقب، وجميع اللاعبين كانوا في ‏قمة تركيزهم على مدار المباراة بأكملها وصولًا إلى الأشواط الإضافية ومن بعدها ركلات الترجيح".‏

وشدد كولر على أن الأهلي دائمًا ما يبحث عن الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب، ودائمًا ‏الفريق يكون تحت الاختبار في كل مباراة.‏

وواصل المدير الفني حديثه: "نحتفل بلقب السوبر المصري ثم نغلق الصفحة وأمامنا ‏تحد جديد الأسبوع المقبل أمام فريق العين الإماراتي في بطولة الكونتيننتال نبحث خلالها عن ‏الفوز والاستمرار في البطولة”.‏

ووجه مارسيل كولر رسالة للجماهير أكد خلالها أن الفريق يبذل قصارى جهده خلال ‏المباريات من أجل الفوز وإسعادهم.‏

وتُوج الفريق الأحمر بطلًا لـ كأس السوبر المصري بعد الفوز على غريمه بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس السوبر المصري.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يتجه الفريقان لركلات الترجيح.

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