الرياضة - 12:10 - رامي ربيعة: شخصية الأهلي وراء الفوز بلقب السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - أعرب رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 7 - 6، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، مؤكدًا أن شخصية النادي كان لها الأثر الأكبر والعامل الأهم في التتويج باللقب.

وقال ربيعة عقب التتويج بكأس السوبر إن الجميع في الأهلي يعمل بجهد ولا يتكلم كثيرًا، وعندما يفقد الفريق أي بطولة لا يتوقف عندها كثيرًا، بل يبدأ التفكير في البطولة التي تليها ويكون لديه سعي كبير من أجل التتويج بها.

أضاف رامي ربيعة أن الاحتفال بالبطولة في الأهلي لا يأخذ وقتًا طويلًا، لأن الجميع يفكر في البطولة التي تليها وهذا ما يفكر فيه اللاعبون الآن، حيث يسعى اللاعبون للفوز على العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال، لأن شخصية الأهلي تفرض على الجميع التفكير دائمًا في التتويج بالمزيد من البطولات.