الرياضة - 12:10 - نجم الأهلي السابق: الزمالك قدم مباراة ممتازة رغم تفوق كولر على جوميز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - تحدث رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، عن تتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الزمالك بركلات الترجيح.

وقال رضا شحاتة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الزمالك قدم مباراة ممتازة رغم الخسارة في النهاية، وأنا سعيد جدا بأداء محمد عواد اليوم في المباراة حتى بركلات الترجيح".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الأهلي سيطر على معظم مجريات المباراة، والتفاهم والتناغم مع لاعبي الأهلي ساعده بشكل كبير على الفوز في المباراة وحصد اللقب".

وأختتم حديثه قائلًا: "حتى تستطيع الحد من خطورة الزمالك عليك أن لا تترك له الكرة، كولر أجاد في هذه المواجهة عكس السوبر الإفريقي رغم ذلك تأخر في التغييرات".