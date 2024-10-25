الرياضة - 12:10 - خبير تحكيمي: إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي «قرار صحيح» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحالة الوحيدة التي يخرج الحكم لرؤيتها في الفيديو، هي حالة "التأثير"، خصوصًا أن هناك لاعب كان متسلل وأثر على رؤية محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في لقاء الزمالك بكأس السوبر المصري.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "خروج أمين عمر لرؤية لعبة التسلل في الهدف أمر طبيعي جدًا، لأنه هناك هناك تأثير على حارس الأهلي، محرز الهدف لم يكن متسللًا، ولكن هناك لاعب بجوار حارس المرمى أثر على قدرته على المنافسة".

وأضاف: "لو لم يكن هناك لاعب أثر على حارس الأهلي، كان أمين عمر لن يخرج من اللقاء، حدث تأثير على محمد الشناوي في تلك اللعبة، وأمين عمر شاهد بنفسه التأثير على حارس الأهلي في تلك اللعبة تحديدًا".

وأكد: "أمين عمر هو نجم المباراة اليوم وقدم مستوى جيد هو وطاقم الحكام، والمباراة كانت صعبة تحكيميا في ظل الاجواء والظروف، ولكن قدم الطاقم مستوى جيد، وهم مرشحين لكاس العالم 2026".

وتابع: "لا يوجد اي ركلة جزاء للأهلي، وكانت احتكاك طبيعي بين أكرم توفيق مع مدافع الزمالك، ولا يوجد اي تمثيل مطلقا، وكنت متواجد في الامارات حتى الأمس، والاجواء صعبة ولكن الحكام المصريين كانوا عند حسن الظن جميعًا".

وأتم: "اليوم شهد نجاح كبير للطاقم المصري، وكل حكامنا مميزين، ورغم الاعتراضات الأخيرة لكن الجميع قدم مستوى جيد خلال البطولة".