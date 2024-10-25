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الرياضة - 12:10 - محمد صلاح يحدد سبب هزيمة الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - محمد صلاح يحدد سبب هزيمة الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - محمد صلاح يحدد سبب هزيمة الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، عن خسارة الفارس الأبيض لقب كأس السوبر المصري ضد نظيره الأهلي بركلات الترجيح.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "رغم ظروف ما قبل المباراة، إلا أن الزمالك قدم مواجهة ممتازة وعلى الفريق أن يبني رغم الهزيمة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "محمد عواد من أفضل الحراس في مصر رغم تعرضه لظلم كبير في الفترة الماضية".

وأكمل: "مستويات الأندية الأربعة في السوبر المصري متقاربة للغاية، وليس هناك فروقات كبيرة".

وأختتم حديثه قائلًا: "الزمالك من وجهة نظري خاض المباراة بتشكيل خاطئ منذ البداية، وكان يجب إشراك محمد حمدي منذ بداية المواجهة وكنت أفضل مشاركته من ميشالاك".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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