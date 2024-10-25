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الرياضة - 12:10 - لحظة تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر للمرة رقم 15 في تاريخه «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - لحظة تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر للمرة رقم 15 في تاريخه «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - لحظة تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر للمرة رقم 15 في تاريخه «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - تسلم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كأس السوبر المصري، والذي توجوا به مساء الخميس، على حساب الأهلي.

ونجح الأهلي في حصد لقب السوبر المصري للمرة الـ 15 في تاريخه، وللمرة الرابعة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر، بفارق 10 ألقاب عن الزمالك الذي حصد البطولة أربع مرات فقط.

وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بين الأهلي والزمالك انتهى بالتعادل السلبي، حيث أهدر الفريقان عددًا كبيرًا من الفرص السهلة طوال اللقاء، ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح الأهلي.

ونجح الأهلي في تعويض خسارته أمام الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي التي جمعتهما في المملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الماضي.

وعادل مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رقم مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، بعد فوزه ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي.

حقق مانويل جوزيه لقب كأس السوبر المصري مع الأهلي أربع مرات متتالية، في 2005 و2006 على حساب إنبي، وفي 2007 على حساب الإسماعيلي، وفي 2008 على حساب الزمالك.

وحقق مارسيل كولر لقب كأس السوبر المصري مع الأهلي أربع مرات، في 2022 على حساب الزمالك، وفي مايو 2023 على حساب بيراميدز، وفي ديسمبر 2023 على حساب مودرن سبورت، وفي 2024 على حساب الزمالك.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأسها خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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