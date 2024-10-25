الرياضة - 12:10 - نجم الزمالك السابق: شيكابالا ركز في الاحتفال قبل التسديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، عن خسارة الفارس الأبيض لقب كأس السوبر المصري ضد نظيره الأهلي بركلات الترجيح.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"من وجهة نظري إهدار ركلة جزاء شيكابالا لن يؤثر عليه ولكني ألومه على طريقة التسديد كما أن اللاعب ركز على الاحتفال قبل التسجيل".

وأضاف نجم الزمالك السابق:"عدم مشاركة زيزو في النواحي الدفاعية هي تعليمات مدرب من وجهة نظري، ومشاركة ناصر ماهر في مركز الجناح الأيمن أثر في بشكل كبير على الفريق بالملعب".

وأكمل:"محمود بنتايك لاعب ممتاز ومع الإعداد الجيد سيكون من أفضل لاعبي الزمالك في الموسم الجديد".

وأردف:"لو ترك الأهلي كهربا في الفندق كان سيسخر لقب السوبر المصري اليوم ضد الزمالك".

وأختتم حديثه قائلًا:"يحسب لبيراميدز ومدربه اليوم تغيير فريق كامل ضد سيراميكا كليوباترا لإعداد فريقين قبل بداية الموسم الكروي في مصر".