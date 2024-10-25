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الرياضة - 12:10 - أكرم توفيق: الأهلي استحق لقب السوبر ونهديه للجماهير - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - أكرم توفيق: الأهلي استحق لقب السوبر ونهديه للجماهير - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - أكرم توفيق: الأهلي استحق لقب السوبر ونهديه للجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - أعرب أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بالسوبر المصري للمرة الـ١٥ في تاريخ النادي، بعد الفوز على الزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالإمارات، مؤكدًا أنه تتويج مستحق بعد المجهود الكبير المبذول من الجميع.

وأشار أكرم توفيق إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وظهروا بروح قتالية على مدار ١٢٠ دقيقة أمام منافس قوي مثل الزمالك.

وعن المشاركة في مركز الظهير الأيمن قال أكرم توفيق: أشارك في أي مركز حسب تعليمات المدير الفني، وأحاول دائمًا الظهور في أعلى درجات التركيز.

وهنأ أكرم توفيق زملاءه والجهاز الفني وكذلك الجمهور بعد التتويج بلقب السوبر المصري، مشددًا على أن اللاعبين كان لهم هدف واضح هو إسعاد الجماهير.

واختتم توفيق: جمهور الأهلي يستحق دائمًا الأفضل منا. نشكرهم على المساندة الدائمة في كل مكان، ونهديهم اللقب ونعدهم بمواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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