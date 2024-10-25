الرياضة - 12:10 - ممر شرفي من الأهلي لنجوم الزمالك في احتفالية التتويج بالسوبر «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تكريم زملائهم في نادي الزمالك، بعد الأداء المميز في نهائي كأس السوبر.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه، والرابعة على التوالي، على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

وحصد المارد الأحمر لقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على غريمه الفارس الأبيض بضربات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونجح الأهلي في حصد لقب السوبر المصري للمرة الـ 15 في تاريخه، وللمرة الرابعة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر، بفارق 10 ألقاب عن الزمالك الذي حصد البطولة أربع مرات فقط.

وصمم لاعبو الأهلي ممرا شرفيا لزملائهم في الزمالك، أثناء انتقالهم للمنصة لاستلام ميداليات المركز الثاني في بطولة كأس السوبر.