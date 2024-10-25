الرياضة - 12:10 - ممر شرفي من الأهلي لنجوم الزمالك في احتفالية التتويج بالسوبر «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد - أخبار كلمتك

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت - أخبار كلمتك

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 12:10 - ممر شرفي من الأهلي لنجوم الزمالك في احتفالية التتويج بالسوبر «صورة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:10 - ممر شرفي من الأهلي لنجوم الزمالك في احتفالية التتويج بالسوبر «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - ممر شرفي من الأهلي لنجوم الزمالك في احتفالية التتويج بالسوبر «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تكريم زملائهم في نادي الزمالك، بعد الأداء المميز في نهائي كأس السوبر.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه، والرابعة على التوالي، على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

وحصد المارد الأحمر لقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على غريمه الفارس الأبيض بضربات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ممر شرفي من لاعبي الأهلي لـ الزمالك

ونجح الأهلي في حصد لقب السوبر المصري للمرة الـ 15 في تاريخه، وللمرة الرابعة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر، بفارق 10 ألقاب عن الزمالك الذي حصد البطولة أربع مرات فقط.

وصمم لاعبو الأهلي ممرا شرفيا لزملائهم في الزمالك، أثناء انتقالهم للمنصة لاستلام ميداليات المركز الثاني في بطولة كأس السوبر.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق