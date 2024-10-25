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الرياضة - 12:10 - 113 لاعبًا شاركوا في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري عبر التاريخ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - 113 لاعبًا شاركوا في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري عبر التاريخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - 113 لاعبًا شاركوا في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري عبر التاريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على غريمه الزمالك بضربات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونجح الأهلي في حصد لقب السوبر المصري للمرة الـ 15 في تاريخه، وللمرة الرابعة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر، بفارق 10 ألقاب عن الزمالك الذي حصد البطولة أربع مرات فقط.

وشارك مائة وثلاثة عشر لاعبًا في فوز الأهلي بخمس عشرة بطولة في كأس السوبر المصري، وعلى رأسهم حسام عاشور الذي شارك في إحدى عشرة مباراة، يليه عمرو السولية في تسع مباريات، وكل من علي معلول ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات برصيد ثماني مباريات لكل منهم، وكل من رامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر برصيد سبع مباريات لكل منهم، وست مباريات لكل من وائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحي وياسر إبراهيم وبيرسي تاو.

وشارك ستة لاعبين في خمس مباريات، وثلاثة عشر لاعبًا في أربع مباريات، وأربعة عشر لاعبًا في ثلاث مباريات، وستة عشر لاعبًا في مباراتين، وخمسون لاعبًا شارك كل منهم في مباراة واحدة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأسها خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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