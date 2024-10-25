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الرياضة - 12:10 - زيزو أفضل لاعب في كأس السوبر المصري رغم خسارة اللقب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:10 - زيزو أفضل لاعب في كأس السوبر المصري رغم خسارة اللقب - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - زيزو أفضل لاعب في كأس السوبر المصري رغم خسارة اللقب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - حصد أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر المصري، وذلك رغم خسارة الفارس الأبيض اللقب أمام غريمه التقليدي الأهلي.

وقادت ركلات الترجيح فريق الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال لكرة القدم للمرة الـ15 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتغلب الأهلي على منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح، اليوم الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار الوقت الأصلي، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة الفرص التي سنحت لهم، خاصة من جانب الأهلي، الذي أهدر أكثر من فرصة محققة لاسيما في الشوط الأول، الذي شهد أيضا إلغاء هدف للزمالك أحرزه مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري بداعي التسلل.

ورغم لجوء الفريقين للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، فإن الفريقين واصلا فشلهما في هز الشباك، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت لمصلحة الأهلي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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