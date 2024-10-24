الرياضة - 11:25 - شاهد.. ركلات ترجيح مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:25 مساءً - ركلات ترجيح مباراة الأهلي والزمالك.. حصد المارد الأحمر لقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على غريمه الفارس الأبيض بضربات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونجح الأهلي في حصد لقب السوبر المصري للمرة الـ 15 في تاريخه، وللمرة الرابعة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر، بفارق 10 ألقاب عن الزمالك الذي حصد البطولة أربع مرات فقط.

ركلات ترجيح مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، حيث أهدر الفريقان عددًا كبيرًا من الفرص السهلة طوال اللقاء، ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح الأهلي.

ونجح الأهلي في تعويض خسارته أمام الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي التي جمعتهما في المملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الماضي.

الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

بينما حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي عمر جابر في خط الوسط ناصر ماهر عبد الله السعيد محمد شحاتة أحمد سيد زيزو في خط الهجوم زياد كمال سيف الدين الجزيري

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي