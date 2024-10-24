اتحاد جدة يكتفي بهدف وحيد أمام الرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:24 مساءً - فاز فريق اتحاد جدة، بهدف دون رد أمام الرياض، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم 2024-2025.

وأحرز هدف اتحاد جدة كانتي في الدقيقة 45+2 من عمر الشوط الأول.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: الشنقيطي، الموسى، عبدالإله العمري، ماريو.

خط الوسط: حسام عوار، نجولو كانتي، فابينيو.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجيون.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والخسارة في مواجهة واحدة.

بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات.

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