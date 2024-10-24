الرياضة - 11:08 - عاجل.. الأهلي يتوج بطلًا لـ كأس السوبر للمرة الـ 15 في تاريخه على حساب الزمالك «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:08 مساءً - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 15 في تاريخه، عقب التفوق على غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وانتهت الأوقات الأصلية والإضافية بنتيجة التعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير إلى النادي الأهلي.

ورغم المحاولات العديدة طيلة أحداث المباراة، لكن الشباك ظلت عصية على مهاجمي الأهلي والزمالك.

أبرز فرص مباراة الأهلي والزمالك

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول المثير، والذي كان شاهدا على العديد من الفرص السهلة خاصة أمام زملاء النجم الفلسطيني وسام أبو علي.

ومع بداية المباراة كانت هناك ركلة حرة مباشرة، ارتدت من عارضة الحارس محمد عواد، وفي نهاية الشوط عاد يحيى عطية الله ليمارس هوايته في التسديد، وجاءت مصيرها كسابقتها.

وتمكن سيف الجزيري من استغلال حالة ارتباك في منطقة جزاء الأهلي، ليسدد كرة بطريقة رائعة في شباك الحارس محمد الشناوي مع حلول الدقيقة 28، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو، ويتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، كان الزمالك قريبا في أكثر من مناسبة للتسجيل وهو نفس الحال بالنسبة للأهلي، لكن في النهاية لم يسجل الفريقان أي أهداف تذكر.

الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

بينما حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي عمر جابر في خط الوسط ناصر ماهر عبد الله السعيد محمد شحاتة أحمد سيد زيزو في خط الهجوم زياد كمال سيف الدين الجزيري

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي