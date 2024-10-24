نهائي السوبر، استمرار التعادل السلبي بين الأهلي والزمالك بالشوط الأول الإضافي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:34 مساءً - انتهى الشوط الأول الإضافي بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وعمر كمال ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

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