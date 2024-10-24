الرياضة - 10:14 - 90 دقيقة ليست كافية.. الأهلي والزمالك إلى الأشواط الإضافية في نهائي كأس السوبر «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:14 مساءً - حسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي من مباراة الأهلي ونظيره الزمالك، والمقامة على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

ورغم المحاولات العديدة طيلة أحداث المباراة، لكن الشباك ظلت عصية على مهاجمي الأهلي والزمالك.

وسيلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين، كل شوط مدته 15 دقيقة، وفي حال استمر التعادل، ستكون ركلات الترجيح هي الحاسم للمواجهة.

أبرز فرص مباراة الأهلي والزمالك

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول المثير، والذي كان شاهدا على العديد من الفرص السهلة خاصة أمام زملاء النجم الفلسطيني وسام أبو علي.

ومع بداية المباراة كانت هناك ركلة حرة مباشرة، ارتدت من عارضة الحارس محمد عواد، وفي نهاية الشوط عاد يحيى عطية الله ليمارس هوايته في التسديد، وجاءت مصيرها كسابقتها.

وتمكن سيف الجزيري من استغلال حالة ارتباك في منطقة جزاء الأهلي، ليسدد كرة بطريقة رائعة في شباك الحارس محمد الشناوي مع حلول الدقيقة 28، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو، ويتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

بينما حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي عمر جابر في خط الوسط ناصر ماهر عبد الله السعيد محمد شحاتة أحمد سيد زيزو في خط الهجوم زياد كمال سيف الدين الجزيري

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي