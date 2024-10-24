بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من فرينكفاروزي في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:01 مساءً - خسر فريق نيس الفرنسي من نظيره فرينكفاروزي المجري بنتيجة 0-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدف فرينكفاروزي المجري عن طريق بومبيتو لاعب نيس الفرنسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 15.

تشكيل نيس أمام فرينكفاروزي

وشهد تشكيل نيس أمام فرينكفاروزي تواجد محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني أساسيا في المباراة.

وجاء تشكيل نيس الأساسي كالتالي:"

القنوات الناقلة للدوري الأوروبي

شبكة قنوات بي إن سبورتس تعتبر الحصري للدوري الأوروبي في الشرق الأوسط، وهي التي نقلت مباراة نيس وفرينكفاروزي علي قناة beIN Sports HD 3.

ترتيب نيس في الدوري الأوروبي

بهذه النتيجة يحتل نيس المركز الـ32 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي، بعدما حصد نقطة وحيدة من 3 مباريات.

ترتيب نيس في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نيس المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، جمعهما من خلال الفوز في مباراتين، وتعادل في أربع لقاءات، وخسر في مباراتين.

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