الرياضة - 09:58 - تقارير: وفاة نجم المغرب عبد العزيز برادة عن عمر ناهز 35 عامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:58 مساءً - كشفت تقارير صحفية مغربية عديدة، مساء اليوم، عن وفاة نجم المنتخب المغربي السابق، عبد العزيز برادة عن عمر ناهز 35 عاما، إثر سكتة قلبية.

وذكر موقع "مراكش بوست" في خبر عاجل منذ قليل: " توفي عصر اليوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، اللاعب الدولي عبد العزيز برادة، بسبب ازمة قلبية مفاجئة عن سن 35 سنة".

وتابع الموقع: "كان برادة قد تألق في صفوف العديد من الأندية العربية والأوروبية، من بينها الفريق الثاني لنادي باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا، الجزيرة والنصر الإماراتيين".

ومن جهة أخرى، كان عبد العزيز برادة قد حمل قميص المنتخب المغربي الأولمبي خلال أربع مباريات، كما خاض 28 مواجهة رفقة المنتخب الوطني الأول.