الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد - أخبار كلمتك

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت - أخبار كلمتك

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 09:58 - تقارير: وفاة نجم المغرب عبد العزيز برادة عن عمر ناهز 35 عامًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:58 - تقارير: وفاة نجم المغرب عبد العزيز برادة عن عمر ناهز 35 عامًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - تقارير: وفاة نجم المغرب عبد العزيز برادة عن عمر ناهز 35 عامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:58 مساءً - كشفت تقارير صحفية مغربية عديدة، مساء اليوم، عن وفاة نجم المنتخب المغربي السابق، عبد العزيز برادة عن عمر ناهز 35 عاما، إثر سكتة قلبية.

وذكر موقع "مراكش بوست" في خبر عاجل منذ قليل: " توفي عصر اليوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، اللاعب الدولي عبد العزيز برادة، بسبب ازمة قلبية مفاجئة عن سن 35 سنة".

وتابع الموقع: "كان برادة قد تألق في صفوف العديد من الأندية العربية والأوروبية، من بينها الفريق الثاني لنادي باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا، الجزيرة والنصر الإماراتيين".

ومن جهة أخرى، كان عبد العزيز برادة قد حمل قميص المنتخب المغربي الأولمبي خلال أربع مباريات، كما خاض 28 مواجهة رفقة المنتخب الوطني الأول.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق