بمشاركة مرموش، فرانكفورت يفوز على ريجاس بهدف في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:43 مساءً - فاز فريق آنتراخت فرانكفورت علي نظيره ريجاس، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هوجو لارسون هدف الفوز لصالح فرانكفورت في الدقيقة 79.

وتواجد المحترف المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق فرانكفورت أمام ريجاس في الدوري الأوروبي.

تشكيل فرانكفورت أمام ريجاس

جالطة سراي يتخطى إيلفسبورج السويدي 3/4 في مباراة مثيرة

فيما فاز فريق جالطة سراي التركي، على نظيره ايلفسبورج السويدي، بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامس بارك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

أحرز ثلاثية جالطة سراي في شباك ايلفسبورج السويدي، كل من ماورو إيكاردي بالدقيقة 28، وإيزاك بيترسون لاعب الفريق السويدي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29، وباريس يلماز بالدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عاد فريق ايلفسبورج السويدي، بهدفين عن طريق نيكلاس هولت بالدقيقة 52، ومايكل بايدو من ضربة جزاء بالدقيقة 65.

وفي الدقيقة 83، أحرز يونس أكجون هدف جالطة سراي الرابع قبل أن يرد إيلفسبورج بهدفه الثالث عن طريق يوهان لارسون بالدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز مثير لفريق جالطة سراي 4 / 3.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.