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الدوري الأوروبي، نيس يتأخر أمام فرينكفاروزي بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الأوروبي، نيس يتأخر أمام فرينكفاروزي بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، نيس يتأخر أمام فرينكفاروزي بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:08 مساءً - تأخر فريق نيس الفرنسي أمام نظيره فرينكفاروزي المجري بنتيجة 0-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدف فرينكفاروزي المجري عن طريق بومبيتو لاعب نيس الفرنسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 15.

تشكيل نيس أمام فرينكفاروزي 

وشهد تشكيل نيس أمام فرينكفاروزي تواجد محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني أساسيا في المباراة.

وجاء تشكيل نيس الأساسي كالتالي:

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القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي بالدوري الأوروبي

 شبكة قنوات بي إن سبورتس تعتبر الحصري للدوري الأوروبي في الشرق الأوسط، وسيجري بث مباراة نيس وفرينكفاروزي علي قناة beIN Sports HD 3.

 

ترتيب نيس في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نيس المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، جمعهما من خلال الفوز في مباراتين، وتعادل في أربع لقاءات، وخسر في مباراتين.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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