الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد - أخبار كلمتك

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت - أخبار كلمتك

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الدوري الأوروبي، شوط أول سلبي بين فرانكفورت وريجاس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الأوروبي، شوط أول سلبي بين فرانكفورت وريجاس - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، شوط أول سلبي بين فرانكفورت وريجاس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:08 مساءً - تعادل فريق آنتراخت فرانكفورت أمام نظيره ريجاس، سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي. 

ويقود المحترف المصري عمر مرموش التشكيل الأساسي لفريق فرانكفورت أمام ريجاس في المباراة المقامة حاليا. 

تشكيل فرانكفورت أمام ريجاس 

 

جالطة سراي يتخطى إيلفسبورج السويدي 3/4 في مباراة مثيرة 

فيما فاز فريق جالطة سراي التركي، على نظيره ايلفسبورج السويدي، بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامس بارك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

أحرز ثلاثية جالطة سراي في شباك ايلفسبورج السويدي، كل من ماورو إيكاردي بالدقيقة 28، وإيزاك بيترسون لاعب الفريق السويدي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29، وباريس يلماز بالدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عاد فريق ايلفسبورج السويدي، بهدفين عن طريق نيكلاس هولت بالدقيقة 52، ومايكل بايدو من ضربة جزاء بالدقيقة 65.

وفي الدقيقة 83، أحرز يونس أكجون هدف جالطة سراي الرابع قبل أن يرد إيلفسبورج بهدفه الثالث عن طريق يوهان لارسون بالدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز مثير لفريق جالطة سراي 4 / 3.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق