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الرياضة - 09:01 - الأهلي ضد الزمالك.. التعادل السلبي يسيطر على شوط أول مثير بنهائي كأس السوبر «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - الأهلي ضد الزمالك.. التعادل السلبي يسيطر على شوط أول مثير بنهائي كأس السوبر «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - الأهلي ضد الزمالك.. التعادل السلبي يسيطر على شوط أول مثير بنهائي كأس السوبر «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ونظيره الزمالك، والمقامة على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس السوبر المصري.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول المثير، والذي كان شاهدا على العديد من الفرص السهلة خاصة أمام زملاء النجم الفلسطيني وسام أبو علي.

ومع بداية المباراة كانت هناك ركلة حرة مباشرة، ارتدت من عارضة الحارس محمد عواد، وفي نهاية الشوط عاد يحيى عطية الله ليمارس هوايته في التسديد، وجاءت مصيرها كسابقتها.

وتمكن سيف الجزيري من استغلال حالة ارتباك في منطقة جزاء الأهلي، ليسدد كرة بطريقة رائعة في شباك الحارس محمد الشناوي مع حلول الدقيقة 28، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو، ويتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

الأهلي

بينما حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم
في حراسة المرمى محمد عواد
في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي عمر جابر
في خط الوسط ناصر ماهر عبد الله السعيد محمد شحاتة أحمد سيد زيزو
في خط الهجوم زياد كمال سيف الدين الجزيري

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم
في حراسة المرمى محمد الشناوي
في خط الدفاع يحيى عطية الله رامي ربيعة ياسر إبراهيم أكرم توفيق
في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية أحمد نبيل كوكا حسين الشحات
في خط الهجوم طاهر محمد طاهر وسام أبو علي
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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