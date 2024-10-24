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بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

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بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل فريقه أمام الرياض، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم 2024-2025.


تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض 

حراسة المرمى: رايكوفيتش.
خط الدفاع: الشنقيطي، الموسى، عبدالإله العمري، ماريو.

خط الوسط: حسام عوار، نجولو كانتي، فابينيو.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجيون.


ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والخسارة في مواجهة واحدة.

بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مواجهتين.

ويسعي الاتحاد إلي الفوز، وخطف نقاط المباراة الثلاثة لمطاردة الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط علي قمة الترتيب.

فيما يتسلح الرياض بالملعب والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية والبقاء في المريع الذهبي ومنافسة الكبار لضمان مقعد آسيوي الموسم المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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