بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل فريقه أمام الرياض، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم 2024-2025.



تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: الشنقيطي، الموسى، عبدالإله العمري، ماريو.

خط الوسط: حسام عوار، نجولو كانتي، فابينيو.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجيون.



ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والخسارة في مواجهة واحدة.

بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مواجهتين.

ويسعي الاتحاد إلي الفوز، وخطف نقاط المباراة الثلاثة لمطاردة الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط علي قمة الترتيب.

فيما يتسلح الرياض بالملعب والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية والبقاء في المريع الذهبي ومنافسة الكبار لضمان مقعد آسيوي الموسم المقبل.

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