الرياضة - 08:18 - مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر في دوري روشن اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي اليوم.. يترقب عشاق الكرة العالمية المواجهة المرتقبة والقوية بين الاتحاد والرياض اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، على ملعب الأخير مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة االثامنة من دوري روشن 2024.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل هذه الجولة الثامنة، بعد أن خاض 7 مبارايت فاز في 6 منها وخسر في واحدة أمام الخصم المباشر الهلال، ويمتلك في رصيده 18 نقطة.

يتمتع نادي الاتحاد بقوة ضاربة في كل مراكزه الدفاعية والهجومية، ولاعبي خط الوسط، بتواجد أسماء عالمية كثيرا ما أعطت دروسا في فنون كرة القدم بالعالم وأوروبا، وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو.

ويمثل الرياض حالة خاصة في دوري روشن هذا الموسم، بعد مضي 7 جولات فقط على بطولة الدوري السعودي، باعتباره فرس الرهان بتواجده في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، بعد تحقيق 4 انتصارات والتعادل في مناسبة وحيدة والخسارة في مباراتين.

بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الخميس والتي تأتي ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024. حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.