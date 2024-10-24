الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - ترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سبب إهداء أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي للزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما جزء من تاريخ الوطن ونرمم 1400 فيلما قديما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات وحاضنة للمواهب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لفتة إنسانية.. مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بالنجوم الراحلين عام 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: السينما قادرة على تلخيص القصص الإنسانية والمشاعر المختلفة بكل صدق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فلسطين حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد - أخبار كلمتك

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت - أخبار كلمتك

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 08:18 - مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر في دوري روشن اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:18 - مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر في دوري روشن اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:18 - مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر في دوري روشن اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي اليوم.. يترقب عشاق الكرة العالمية المواجهة المرتقبة والقوية بين الاتحاد والرياض اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، على ملعب الأخير مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة االثامنة من دوري روشن 2024.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل هذه الجولة الثامنة، بعد أن خاض 7 مبارايت فاز في 6 منها وخسر في واحدة أمام الخصم المباشر الهلال، ويمتلك في رصيده 18 نقطة.

يتمتع نادي الاتحاد بقوة ضاربة في كل مراكزه الدفاعية والهجومية، ولاعبي خط الوسط، بتواجد أسماء عالمية كثيرا ما أعطت دروسا في فنون كرة القدم بالعالم وأوروبا، وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو.

ويمثل الرياض حالة خاصة في دوري روشن هذا الموسم، بعد مضي 7 جولات فقط على بطولة الدوري السعودي، باعتباره فرس الرهان بتواجده في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، بعد تحقيق 4 انتصارات والتعادل في مناسبة وحيدة والخسارة في مباراتين.

بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الخميس والتي تأتي ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024. حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق