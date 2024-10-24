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الرياضة - 08:18 - تقارير: هالاند يخطط للرحيل عن مانشستر سيتي إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:18 - تقارير: هالاند يخطط للرحيل عن مانشستر سيتي إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:18 - تقارير: هالاند يخطط للرحيل عن مانشستر سيتي إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم، أن هناك خطر ينتظر مانشستر سيتي، بشأن مستقبل نجمه النرويجي إيرلينج هالاند.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الخميس، أن مفاجأة تتعلق بالمهاجم النرويجي، ولاعب مانشستر سيتي إيرلينج هالاند "24 عاما" والذي قد يترك النادي الإنجليزي من أجل الانضمام لريال مدريد حيث أن هالاند منجذب لفكرة التوقيع للفريق الأبيض.

وأشارت الشبكة إلي وجود اهتمام متبادل بين النادي واللاعب من أجل الانتقال لصفوف الملكي الأبيض، حيث يوجد لدى هالاند شرط جزائي في عقده بقيمة 150 مليون يورو وينتهي في عام 2027.

وأضافت الشبكة أيضا أن مانشستر سيتي يضع عينيه نصب التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة البرتغالي بديلا لهالاند.

وارتبط اسم المهاجم النرويجي بفريق "ريال مدريد" لبعض الوقت، وقد يصبح ذلك حقيقة ربما في صيف عام 2025، وقد يفتح رحيل بيب جوارديولا عن السيتي، الباب أمام انتقال هالاند إلي مدريد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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