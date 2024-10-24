الرياضة - 08:18 - فينيسوس جونيور أفضل لاعب في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وحل في المركز الثاني مواطنه رافينيا لاعب برشلونة، وفي المركز الثالث تاكومي مينامينو لاعب موناكو وحل تيجاني ريندرز لاعب ميلان رابعا.

وساهم فينيسيوس في فوز فريقه بخماسية على بوروسيا دورتموند بعد أن سجل هاتريك (3 أهداف) في الشوط الثاني، ليقود ريال مدريد حامل اللقب للعودة بعد التأخر بهدفين إلى فوز 5-2.

وحصل فينيسيوس، المرشح الأبرز لجائزة الكرة الذهبية، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهو الأمر ذاته للمهاجم رافينيا الذي أحرز 3 أهداف في فوز برشلونة الكبير 4-1 على بايرن ميونيخ.

لكن لاعب ريال مدريد تفوق على مواطنه في التقييم العام، حيث حصل على 9.6 درجات مقابل 9.1 لرافينيا وفقا لتقييم شركة "أوبتا" للاحصاءات.