الرياضة - 08:18 - إقالة مانشيني من تدريب المنتخب السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، إقالة مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبيرتو مانشيني.

ويعاني منتخب السعودي من سلسلة النتائج السلبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة المدرب مانشيني، مع أنباء عن اقتراب هيرفي رينارد من تدريب الأخضر في الفترة المقبلة.

وتأتي إقالة مانشيني بعد سلسلة من النتائج المخيبة، كان آخرها الخسارة من اليابان، ثم التعادل في السعودية بدون أهداف أمام البحرين.

الحصول على نقطة واحدة فقط من 6 نقاط ممكنة تعني أن المنتخب السعودي لن يتخلف عن اليابان بفارق 5 نقاط فحسب، بل إنه أيضاً على قدم المساواة مع منتخبي أستراليا والبحرين مع 6 مباريات فقط متبقية على نهاية المرحلة الحاسمة للتصفيات.