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البطل الأولمبي أحمد الجندي يحمل كأس السوبر لملعب محمد بن زايد (فيديو) - أخبار كلمتك

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البطل الأولمبي أحمد الجندي يحمل كأس السوبر لملعب محمد بن زايد (فيديو) - أخبار كلمتك

البطل الأولمبي أحمد الجندي يحمل كأس السوبر لملعب محمد بن زايد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - حرص أحمد الجندي البطل الأولمبي المصري، على حمل كأس السوبر المصري والتجول به داخل ملعب استاد بن زايد قبل دقائق من مباراة الاهلي والزمالك في نهائي البطولة.

 

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة  المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وعمر كمال ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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