محمد صلاح خارج القائمة، كاف يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:48 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال عام 2024.

ولم يتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في القائمة، ومعه ساديو ماني النجم السنغالي ورياض محرز النجم الجزائري وحكيم زياش النجم المغربي.

قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

قرارات عمومية الكاف

تمت المصادقة على الحسابات المالية بعد المراجعة والتحقق من حسابات السنتين الماليتين الماضية 2023 والحالية 2024، والتي سجلت عجزًا في الميزانية بلغ حوالي 9 ملايين و250 ألف دولار.

وشهدت الجمعية العمومية للكاف التصويت بالإجماع على إلغاء بند حد بلوغ سن 70 عامًا للترشح لمنصب الرئيس أو لعضوية مجلس فيفا أو عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري.

كما صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي بالإجماع أيضًا على إلغاء التمثيل في مجلس الفيفا حسب التوزيع اللغوي، وبالتالي فتح باب الترشيح للانتخابات دون التقيد بالتوزيع اللغوي للمناطق الجغرافية.

موعد انتخابات رئاسة الكاف

وقد تم تحديد موعد انتخابات "كاف" يوم 12 مارس المقبل 2025، وذلك بعد عدة مشاورات عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة، من أجل الانتخابات للمناصب التالية:

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الأعضاء الأفارقة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتأكد رسميًّا إقامة الانتخابات في مصر يوم 12 مارس 2025، الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة، في أحد الفنادق.

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