شوبير وتاو الأبرز، بدلاء الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، وهو اللقاء المقرر انطلاقه في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وعمر كمال ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - كوكا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

الأهلي يسعى خلال مواجهة اليوم للثأر من الزمالك خاصة بعد هزيمة السوبر الافريقي واستغلال الأزمة التي يمر بها الفريق الأبيض حاليًّا باحتجاز الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بحثاُ عن الفوز من أجل حسم اللقب وتأكيد التفوق على الأهلي، بعد الفوز في لقاء السوبر الأفريقي من قبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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