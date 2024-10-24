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الرياضة - 07:28 - المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا 2024 تشهد حضورا مصريا مميزا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:28 - المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا 2024 تشهد حضورا مصريا مميزا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:28 - المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا 2024 تشهد حضورا مصريا مميزا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في القارة السمراء، والتي تشهد تواجد مصري مميز.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية

• حسين الشحات

• مصطفى شوبير

• أحمد سيد "زيزو"

• أمان الله مميش

• ياسين مرياح

• أسامة بن بوط

• عبد العزيز عيسى

• جون أنتوي

• إسوفو دايو

• رونوين ويليامز

الأندية المرشحة للأفضل في إفريقيا

• بترو أتلتيكو

• مازيمبي

• الأهلي

• الزمالك

• دريمز

• نهضة بركان

• صنداونز

• سيمبا

• يانج أفريكانز

• الترجي

المنتخبات المرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا

• المغرب

• السودان

• أنجولا

• بوركينا فاسو

• كوت ديڤوار

• الكونجو الديمقراطية

• موزمبيق

• نيجيريا

• جنوب أفريقيا

• أوغندا

الحراس المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا

وجاءت قائمة الحراس المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا على النحو التالي:

الحراس المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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