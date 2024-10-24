الرياضة - 07:28 - المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا 2024 تشهد حضورا مصريا مميزا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في القارة السمراء، والتي تشهد تواجد مصري مميز.
قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية
• حسين الشحات
• مصطفى شوبير
• أحمد سيد "زيزو"
• أمان الله مميش
• ياسين مرياح
• أسامة بن بوط
• عبد العزيز عيسى
• جون أنتوي
• إسوفو دايو
• رونوين ويليامز
الأندية المرشحة للأفضل في إفريقيا
• بترو أتلتيكو
• مازيمبي
• الأهلي
• الزمالك
• دريمز
• نهضة بركان
• صنداونز
• سيمبا
• يانج أفريكانز
• الترجي
المنتخبات المرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا
• المغرب
• السودان
• أنجولا
• بوركينا فاسو
• كوت ديڤوار
• الكونجو الديمقراطية
• موزمبيق
• نيجيريا
• جنوب أفريقيا
• أوغندا
الحراس المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا
وجاءت قائمة الحراس المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا على النحو التالي:
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