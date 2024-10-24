صدور قرار جديد بتعيين إمرأة - أخبار كلمتك

صدور قرار جديد بتعيين إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:قبيلة الجعادنة تفجرها الليلة بشأن مصير عشال - أخبار كلمتك

عاجل:قبيلة الجعادنة تفجرها الليلة بشأن مصير عشال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يكرم يسري نصر الله ويوجه التحية للمخرجين الفلسطينيين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يكرم يسري نصر الله ويوجه التحية للمخرجين الفلسطينيين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «القاهرة السينمائي» يعرض الأفلام المرممة ضمن فعاليات المهرجان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «القاهرة السينمائي» يعرض الأفلام المرممة ضمن فعاليات المهرجان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:48 - 15 يناير.. محاكمة «على غزال» في قضايا النصب - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:48 - 15 يناير.. محاكمة «على غزال» في قضايا النصب - أخبار كلمتك

24.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

24.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

إسرائيل تغتال اثنين من قيادات حركة فتح في طولكرم - أخبار كلمتك

إسرائيل تغتال اثنين من قيادات حركة فتح في طولكرم - أخبار كلمتك

نجم ليفربول السابق يحذر محمد صلاح من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

نجم ليفربول السابق يحذر محمد صلاح من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يحدد موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يحدد موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 07:28 - ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح من ريال مدريد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:28 - ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح من ريال مدريد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:28 - ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح من ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - استعرض تقرير نشره موقع "كوت أوفسايد" الإنجليزي اليوم الخميس، اهتمام ناديي آرسنال وليفربول بضم التركي أردا جولر مهاجم نادي ريال مدريد.

وذكر التقرير أن ليفربول سيفعل الكثير لإضافة لاعب هجومي جديد وسط الشكوك حول مستقبل نجمه المصري محمد صلاح لأنه في العام الأخير من عقده، في حين لم يشهد أداء كودي جاكبو ثباتا في المستوى كما لم يقدم فيديريكو كييزا أداء مثيرا للإعجاب منذ انضمامه للريدز.

على الجانب الآخر، يحتاج أرسنال بالتأكيد إلى مزيد من العمق خلف بوكايو ساكا حيث يؤثر غياب اللاعب عن الفريق في حال تعرضه للإصابة.

ويوضح التقرير أن أرسنال يشعر أنه سيكون هناك مجال لجولر كخيار في دور أكثر مركزية أيضا، مما يمنحهم خيارا خلف مارتن أوديجارد، الذي ليس لديه بديل فعليا في حال تعرض للإصابة.

يذكر أن المهاجم التركي الشاب يعاني صعوبات في الحصول على وقت كاف للعب في ريال مدريد خلال الموسم الجاري، حيث يمتلك كارلو أنشيلوتي الكثير من الخيارات الأخرى في الهجوم مما يحد من فرص جولر (19 عاما) في المشاركة مع الفريق.

ووفقا للتقرير، فقد قام أرسنال وليفربول باستكشاف فرص ضم جولر في الآونة الأخيرة، على الرغم من قناعة ريال مدريد بعدم التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما حدث بالفعل رغم اهتمام أندية بالتعاقد مع اللاعب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق