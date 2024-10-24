الرياضة - 07:28 - ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح من ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - استعرض تقرير نشره موقع "كوت أوفسايد" الإنجليزي اليوم الخميس، اهتمام ناديي آرسنال وليفربول بضم التركي أردا جولر مهاجم نادي ريال مدريد.

وذكر التقرير أن ليفربول سيفعل الكثير لإضافة لاعب هجومي جديد وسط الشكوك حول مستقبل نجمه المصري محمد صلاح لأنه في العام الأخير من عقده، في حين لم يشهد أداء كودي جاكبو ثباتا في المستوى كما لم يقدم فيديريكو كييزا أداء مثيرا للإعجاب منذ انضمامه للريدز.

على الجانب الآخر، يحتاج أرسنال بالتأكيد إلى مزيد من العمق خلف بوكايو ساكا حيث يؤثر غياب اللاعب عن الفريق في حال تعرضه للإصابة.

ويوضح التقرير أن أرسنال يشعر أنه سيكون هناك مجال لجولر كخيار في دور أكثر مركزية أيضا، مما يمنحهم خيارا خلف مارتن أوديجارد، الذي ليس لديه بديل فعليا في حال تعرض للإصابة.

يذكر أن المهاجم التركي الشاب يعاني صعوبات في الحصول على وقت كاف للعب في ريال مدريد خلال الموسم الجاري، حيث يمتلك كارلو أنشيلوتي الكثير من الخيارات الأخرى في الهجوم مما يحد من فرص جولر (19 عاما) في المشاركة مع الفريق.

ووفقا للتقرير، فقد قام أرسنال وليفربول باستكشاف فرص ضم جولر في الآونة الأخيرة، على الرغم من قناعة ريال مدريد بعدم التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما حدث بالفعل رغم اهتمام أندية بالتعاقد مع اللاعب.