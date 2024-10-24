الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الزمالك في المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري المقرر لها بعد قليل على ملعب محمد بن زايد.

ووصل، منذ قليل، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد محمد بن زايد، استعدادًا لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة بمدينة أبوظبي والتحرك لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري

الأهلي يسعى خلال مواجهة اليوم للثأر من الزمالك خاصة بعد هزيمة السوبر الافريقي واستغلال الأزمة التي يمر بها الفريق الأبيض حاليًّا باحتجاز الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بحثاُ عن الفوز من أجل حسم اللقب وتأكيد التفوق على الأهلي، بعد الفوز في لقاء السوبر الأفريقي من قبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.