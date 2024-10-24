الدوري الأوروبي، محمد عبد المنعم أساسي في تشكيل نيس أمام فرينكفاروزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - أعلن فرانك هايس، المدير الفني لـ نيس الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فرينكفاروزي المجري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل نيس أمام فرينكفاروزي

وشهد تشكيل نيس أمام فرينكفاروزي تواجد محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني أساسيا في المباراة.

وجاء تشكيل نيس الأساسي كالتالي:

موعد مباراة نيس ووفرينكفاروزي

وتنطلق مباراة نيس وفرينكفاروزي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة 7:45 مساءَ بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي بالدوري الأوروبي

شبكة قنوات بي إن سبورتس تعتبر الحصري للدوري الأوروبي في الشرق الأوسط، وسيجري بث مباراة نيس وفرينكفاروزي علي قناة beIN Sports HD 3.

ترتيب نيس في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نيس المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، جمعهما من خلال الفوز في مباراتين، وتعادل في أربع لقاءات، وخسر في مباراتين.

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