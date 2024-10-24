الرياضة - 07:11 - عاجل.. تشكيل الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:11 مساءً - الأهلي ضد الزمالك.. أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأحمر، الذي يخوض مباراة الزمالك اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات نهائي السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «محمد بن زايد» بـ أبو ظبي.

الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

بينما حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع يحيى عطية الله رامي ربيعة ياسر إبراهيم أكرم توفيق في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية أحمد نبيل كوكا حسين الشحات في خط الهجوم طاهر محمد طاهر وسام أبو علي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم

وتنقل مباراة الأهلي ضد الزمالك عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس المفتوحة، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية، وأيضًا قناة MBC MASR 2.