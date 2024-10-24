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عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت أمام ريجاس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت أمام ريجاس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت أمام ريجاس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق آنتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريجاس، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي. 

ويقود المحترف المصري عمر مرموش التشكيل الأساسي لفريق فرانكفورت أمام ريجاس في المباراة المقرر لها اليوم. 

تشكيل فرانكفورت أمام ريجاس 

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جالطة سراي يتخطى إيلفسبورج السويدي 3/4 في مباراة مثيرة 

فيما فاز فريق جالطة سراي التركي، على نظيره ايلفسبورج السويدي، بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامس بارك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

أحرز ثلاثية جالطة سراي في شباك ايلفسبورج السويدي، كل من ماورو إيكاردي بالدقيقة 28، وإيزاك بيترسون لاعب الفريق السويدي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29، وباريس يلماز بالدقيقة 44.

 

وفي الشوط الثاني، عاد فريق ايلفسبورج السويدي، بهدفين عن طريق نيكلاس هولت بالدقيقة 52، ومايكل بايدو من ضربة جزاء بالدقيقة 65.

 

وفي الدقيقة 83، أحرز يونس أكجون هدف جالطة سراي الرابع قبل أن يرد إيلفسبورج بهدفه الثالث عن طريق يوهان لارسون بالدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز مثير لفريق جالطة سراي 4 / 3.

القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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