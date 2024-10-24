الرياضة - 06:53 - حافلة الزمالك تصل ملعب نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد، استعدادا لخوض مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء فور الوصول إلى ستاد محمد بن زايد.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفين للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة، منحهم خلالها التعليمات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة في نهائي السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.