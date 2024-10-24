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الرياضة - 06:53 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:53 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:53 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - الأهلي ضد الزمالك.. أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يخوض مباراة الأهلي، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات نهائي السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «محمد بن زايد» بـ أبو ظبي.

الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

الأهلي

بينما حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري اليوم
في حراسة المرمى محمد عواد
في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي عمر جابر
في خط الوسط ناصر ماهر عبد الله السعيد محمد شحاتة أحمد سيد زيزو
في خط الهجوم زياد كمال سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم

وتنقل مباراة الأهلي ضد الزمالك عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس المفتوحة، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية، وأيضًا قناة MBC MASR 2.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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