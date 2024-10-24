محمد هاني يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المحلي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:38 مساءً - حرص محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، على التواجد بفندق إقامة بعثة القلعة الحمراء في أبو ظبي لدعم لاعبي الفريق قبل التوجه إلى ملعب محمد بن زايد استعداد لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

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ويغيب محمد هاني عن صفوف القلعة الحمراء بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، في اللقاء المقرر انطلاقه في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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