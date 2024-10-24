شريف إكرامي يحصد جائزة رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:38 مساءً - حصد شريف إكرامي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه بيراميدز أمام سيراميكا، التي جرت اليوم الخميس، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في الإمارات، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري.

وفاز بيراميدز على سيراميكا 4/5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 2/2، وتألق شريف إكرامي وتصدى لركلة منحت بيراميدز المركز الثالث.

تشكيل سيراميكا أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - جاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد قندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - رجب نبيل - أحمد عابدين - إبراهيم محمد -حسين السيد - محمد صادق - أحمد بلحاج - أيمن موكا - چون إيبوكا.

تشكيل بيراميدز ضد سيراميكا

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - علي جبر - أحمد عاطف قطة.

خط الوسط: محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق.

خط الهجوم: مروان حمدي,

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد سامي - طارق علاء -محمود دونجا - دودو الجباس - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - صديق إيجولا.

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