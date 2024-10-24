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الرياضة - 06:14 - قائمة سيدات سلة الأهلي في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:14 - قائمة سيدات سلة الأهلي في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:14 - قائمة سيدات سلة الأهلي في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أعلن طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي بالأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: دينا عمر- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.

وأنهى الجهاز الإداري كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر وأماكن الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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