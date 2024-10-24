الرياضة - 06:14 - غزل المحلة يتعاقد مع يوسف حسن لمدة 4 مواسم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أعلن المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة أحمد عيد عبد الملك، التعاقد مع اللاعب يوسف حسن، لاعب بلدية المحلة لمدة 4 سنوات، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال المدير الفني في تصريح له اليوم الخميس، إن التوقيع مع اللاعب حضره كل من رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم المهندس وليد خليل، والمهندس تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام، والكابتن وائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد مدير شئون اللاعبيـن.

وأضاف أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لعب من قبل لأندية "الزمالك وسبورتنج وبورتو" قبل أن يقدم أفضل مواسمه مع نادي بلدية المحلة، في مركز وسط الملعب المدافع الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية لكن رغبة اللاعب حسمت انضمامه لغزل المحلة.

وأوضح أن بإنضمام اللاعب إلى صفوف الفريق يكون بذلك تم تدعيم الفريق في جميع المراكز التي يحتاجها، ويستعد الفريق خلال الفترة الحالية على قدم وساق لمواجهة فريق الإسماعيلي في بداية انطلاق مباريات الدوري الممتاز.