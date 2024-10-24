الرياضة - 06:14 - حافلة الزمالك تتحرك إلى ملعب محمد بن زايد لمواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بأبوظبي، متجهة إلى ستاد محمد بن زايد، استعدادا لخوض مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفين للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة، منحهم خلالها التعليمات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة في نهائي السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر

وتبدأ قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، مساء اليوم، وتحديدا مع حلول الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة التاسعة بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري

رحلة البحث عن الفوز ستكون مستمرة بين الفريقين، بعد أن تفوق الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، كما تغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ويمكنكم متابعينا في كل مكان مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم السابقين.