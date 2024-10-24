شاهد، هتافات جماهير الأهلي أمام إستاد محمد بن زايد قبل لقاء الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - هتفت جماهير النادي الأهلي، للاعبيها من أمام إستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وعرضت قناة أبوظبي الرياضية فيديو لهتاف جماهير الأهلي من أمام إستاد محمد بن زايد.

الأهلي يسعى خلال مواجهة اليوم للثأر من الزمالك خاصة بعد هزيمة السوبر الإفريقي واستغلال الأزمة التي يمر بها الفريق الأبيض حاليًّا باحتجاز الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بحثاُ عن الفوز من أجل حسم اللقب وتأكيد التفوق على الأهلي، بعد الفوز في لقاء السوبر الأفريقي من قبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

وسام أبو علي، كلمتك

غيابات الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري

ويغيب عن النادي الأهلي في مواجهة الزمالك، غريمه التقليدي، 6 لاعبين، هم:

1- التونسي علي معلول، إصابة على مستوى وتر أكيليس.

2- محمد هاني، بعد إصابة تعرض لها بكأس السوبر الإفريقي.

3- كريم فؤاد، قطع في الرباط الصليبي.

4- المغربي أشرف داري، عدم التعافي من إصابة في التدريبات.

5- خالد عبد الفتاح، يعاني من إصابة، ولم يتعافى بشكل كامل.

6 - محمود عبد المنعم كهربا، بعد استبعاده من المعسكر، وعودته للقاهرة.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

على جانب آخر، يفتقد نادي الزمالك أمام الأهلي في موقعة نهائي السوبر المصري، 10 لاعبين، هم:

1- أحمد فتوح، القضية الخاصة به.

2- حسام أشرف، استبعاد فني.

3- مهاب ياسر، استبعاد فني.

4- محمد عاطف، استبعاد فني.

5- سيف فاروق جعفر، استبعاد فني.

6- سامسون أكينيولا، استبعاد فني.

7- محمود حمدي الونش، مرحلة التأهيل من الإصابة.

8- محمد عبد الشافي، يعاني من الإصابة.

9- أحمد حمدي، مرحلة التأهيل من إصابة الصليبي.

10- سيدي ندياي، تعرض للإصابة مؤخرا.

11- غياب مصطفى شلبي ودونجا بسبب احتجازهم في الإمارات.

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