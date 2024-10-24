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نهائي السوبر المصري، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

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نهائي السوبر المصري، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

نهائي السوبر المصري، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - الأهلي،  نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا من داخل غرف ملابس الفريق الأحمر قبل مواجهة الزمالك اليوم الخميس، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

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ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، في اللقاء المقرر إنطلاقه  في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

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الأهلي يسعى خلال مواجهة اليوم للثأر من الزمالك خاصة بعد هزيمة السوبر الافريقي واستغلال الأزمة التي يمر بها الفريق الأبيض حاليًّا باحتجاز الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بحثاُ عن الفوز من أجل حسم اللقب وتأكيد التفوق على الأهلي، بعد الفوز في لقاء السوبر الأفريقي من قبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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