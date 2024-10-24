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الرياضة - 06:01 - لقطات من غرفة ملابس الزمالك قبل نهائي كأس السوبر «صور» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:01 - لقطات من غرفة ملابس الزمالك قبل نهائي كأس السوبر «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - لقطات من غرفة ملابس الزمالك قبل نهائي كأس السوبر «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:01 مساءً - نشر نادي الزمالك، مجموعة من الصور لغرفة ملابس الفريق، قبل ساعات قليلة من لقاء الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مصر، باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك الزي الأسود الكامل في مباراته ضد الأهلي، مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر.

ويتحرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلى ستاد محمد بن زايد في أبوظبي في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يلقي المدير الفني محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة والنصف بتوقيت مصر، قبل خوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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