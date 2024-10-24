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الرياضة - 05:55 - إصابة قوية تضرب سيمونز.. ولايبزيج يعلن مفاجأة صادمة لجماهيره - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:55 - إصابة قوية تضرب سيمونز.. ولايبزيج يعلن مفاجأة صادمة لجماهيره - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:55 - إصابة قوية تضرب سيمونز.. ولايبزيج يعلن مفاجأة صادمة لجماهيره - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم الخميس، حجم إصابة لاعب الفريق تشافي سيمونز، التي تعرض لها أمس خلال مباراة نادي ليفربول الإنجليزي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر النادي الألماني في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "أن تشافي يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر تعرض لها أمس خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.. وسيغيب لعدة أسابيع".. مشيرا إلى أن طريقة العلاج لم يتم تحديدها بعد.

وخسر لايبزيج الألماني على ملعبه أمس الأربعاء بهدف نظيف أحرزه داروين نونيز من صناعة النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 27 من الشوط الأول من المباراة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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