الرياضة - 05:55 - أحدهم نيجيري.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع صفقتين دفعة واحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندري، تعاقده مع أحمد دعدور الحارس السابق لأندية بيراميدز والمصرى البورسعيدي، والتعاقد مع النيجيرى صديق إيساكا مواليد 2005.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، أن التعاقد مع الحارس أحمد دعدور، اللاعب صديق إيساكا، جاء عقب ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو والكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندري.

وأضاف، أن دعدور وقع على عقود الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم قادمة، وأن اللاعب إيساكا وقع على عقد انضمامه لصفوف نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم وقابل للتجديد لـ 4 مواسم.