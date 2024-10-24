الرياضة - 05:39 - القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري والتردد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك.. يتطلع الملايين من محبي الكرة المصرية للاستمتاع بوجبة كروية دسمة، والمقرر إقامتها في نهائي كأس السوبر المصري مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد.

الأهلي يبحث عن الفوز اليوم أمام نظيره الزمالك لتحقيق لقب السوبر للمرة الخامسة عشر في تاريخه، أما الفارس الأبيض يتطلع لكسب اللقب الخامس في مسيرته ببطولة كأس السوبر.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر

وتبدأ قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، مساء اليوم، وتحديدا مع حلول الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة التاسعة بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري

رحلة البحث عن الفوز ستكون مستمرة بين الفريقين، بعد أن تفوق الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، كما تغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ويمكنكم متابعينا في كل مكان مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم السابقين.

تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وجاء تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك على النحو التالي:

تردد القناة هو: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.