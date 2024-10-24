الرياضة - 05:39 - فشل المفاوضات بين الترجي ومدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - أفادت تقارير صحفية تونسية، اليوم الخميس، بفشل المفاوضات بين إدارة نادي الترجي التونسي ومدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو.

ووفق إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، كان المدرب الذي ينحدر من جزر القمر وصل إلى تونس باقتراح من وكيل أعماله للتفاوض مع الترجي من أجل تدريب الفريق الأول، لكن لم تفض المفاوضات لاتفاق بين الجانبين ليغادر أمير عبدو تونس اليوم.

وبدأت إدارة الترجي اتصالات مع أكثر من مدرب لتعويض المدرب البرتغالي المقال ميجيل كاردوزو، الذي فشل في تطوير الأداء الهجومي للفريق بعد 10 أشهر من استلامه لمهامه.

ويعاني الترجي من انطلاقة مخيبة في بطولة الدوري التونسي هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس في ترتيب المسابقة حاليا برصيد 8 نقاط بعد خوضه مبارياته الخمس الأولى في البطولة.